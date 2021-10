City Aktie: Alles völlig egal!

City, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken", notiert aktuell (Stand 22:30 Uhr) mit 77.36 USD deutlich im Plus (+1.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: City hat mit einer Dividendenrendite von 3 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.11%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -0,11. Aufgrund dieser Konstellation erhält die City-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: City erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu City vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (65 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -15,98 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 77,36 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. City erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. City liegt mit einem Wert von 14,57 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 28 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 20,22. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".