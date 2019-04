CityLoop startet Erprobungsbetrieb auf ersten Routen / Geschäftsreise-Startup mit innovativem Limousinen-Fahrservice auf Ridesharing-Basis für die Mittelstrecke testet mit ausgewählten Kunden (FOTO)

Walldorf (ots) -Nach dem vielbeachteten Launch-Event auf der ITB-Messe in Berlin,startet das Geschäftsreise-Startup um den Unternehmer Jörg Mayerplanmäßig den Erprobungsbetrieb des ersten Ride-Sharing-Service fürGeschäftsreisende auf der Straße. Mit ausgewählten Kunden werden absofort die ersten Routen befahren, zum Beispiel auf der Streckezwischen dem SAP-Campus in Walldorf und dem Frankfurter Flughafen.Der innovative, auf Mittelstrecken fokussierte,Business-Fahrservice folgt dem Prinzip des Linienverkehrs undvermittelt als Reisebüro preisgünstig Sitzplätze inOberklasse-Limousinen. Die Loop genannten kreisförmigen Streckenverbinden Hotspots wie Flughäfen und Großunternehmen und werden vonausgewählten, erfahrenen Chauffeurservice-Unternehmen vielfach am Tagzu festen Zeiten abge-fahren."Das Feedback auf unsere Konzeptvorstellung während der ITB warhervorragend!" kommentiert Gründer und CEO Jörg Mayer: "CityLoop istals Reisebüro angetreten, die unterschiedlichen Verkehrsmittel zuverzahnen und mit einem pünktlichen sowie verlässlichen Fahrserviceauf der Mittelstrecke für ein völlig neues Geschäftsreise-Erlebnis zusorgen. In zahlreichen Gesprächen mit Geschäftsreise-Verantwortlichennamhafter Unternehmen haben wir wertvolle Impulse und Bestätigungbekommen. Uns ist es nun wichtig, im Erprobungsbetrieb auf den erstenLoops das Servicekonzept auszutesten und konsequent zu optimieren."Dabei werden bis zu drei Reisende gleichzeitig sicher undkomfortable transportiert. Die Fahrgäste können auf den Loops anzahlreichen Stopzones, wie Hotels, Cafes, Unternehmen oderParkplätzen, zu- und aussteigen. An Bord der Limousinen arbeitenGeschäftsreisende wie im eigenen Büro oder genießen entspanntePausen.Das Ride-Sharing-Modell von CityLoop, mit Ticketpreisen ab 79.-Euro je 100 Kilometer, ist nicht nur effizient und äußerstwirtschaftlich, sondern sorgt gleichzeitig auch für wenigerIndividualverkehr und Umweltbelastung."Die Sensibilisierung der Unternehmen für ein optimalesGeschäftsreiseerlebnis ihrer Mitarbeiter, aber auch für einenverantwortlichen Umgang mit der Umwelt, ist deutlich spürbar!"ergänzt Oliver Schwartz, Leiter der Unternehmenskommunikation beiCityLoop: "Und immer mehr Geschäftsreisende wünschen sich flexiblereUnternehmensregeln für Geschäftsreisen, die weniger auf dengünstigsten Ticket- oder Übernachtungspreis abheben, sondern in einerGesamtkostenbetrachtung auch die Produktivität der Mitarbeiter mitberücksichtigen. Denn Reisezeit ist Arbeitszeit und sollte daheroptimal genutzt werden!"www.cityloop-travel.dePressekontakt:Oliver SchwartzLeiter Unternehmenskommunikationoliver.schwartz@cityloop-travel.deCityLoop Travel GmbHUnternehmenskommunikationTel. +49 6227 65319-30Fax +49 6227 65319-31public.relations@cityloop-travel.deUnser Presseservice mit aktuellen Fotos- & Infografiken:https://www.cityloop-travel.de/presse/Original-Content von: CityLoop Travel GmbH, übermittelt durch news aktuell