CityLoop gewinnt Jochen Hecht als Investor / Ehemaliger Eishockey-Profi zeichnet Wandelanleihe (FOTO)

Walldorf (ots) -Das Geschäftsreise-Startup CityLoop vermeldet, mit Jochen Hecht,42, einen international erfahrenen ehemaligen Eishockey-Profi alsUnterstützer gewonnen zu haben. Er zeichnet die Wandelanleihe miteinem signifikantem Betrag. Die kürzlich aufgelegte Wandelanleihebietet frühen Anlegern die Möglichkeit, sich noch vor der im Herbstanstehenden Series A Finanzierungsrunde am erstenRide-Sharing-Service für Geschäftsreisende auf der Straße zubeteiligen und beim späteren Wandel in Anteile von einem attraktivenRabatt zu profitieren.Hecht, der als Eishockey-Profi sowohl in Deutschland als auch inder amerikanischen NHL-Liga Erfolge feierte, bekräftigt seinlangfristig ausgelegtes Investment: "Die CityLoop-Idee alsinternational skalierbares Plattform-Business zur Revolution vonGeschäftsreisen auf der Mittelstrecke hat mich sofort überzeugt!Sowohl als Profi-Sportler wie auch als Trainer habe ich gelernt, wiewichtig es ist, die Reisezeiten produktiv nutzen zu können. CityLoopsteht für erstklassiges, bequemes und zuverlässiges Reisen!"Der innovative, auf Mittelstrecken fokussierte,Business-Fahrservice folgt dem Prinzip des Linienverkehrs undvermittelt als Reisebüro preisgünstig Sitzplätze inOberklasse-Limousinen. Die Loop genannten kreisförmigen Streckenverbinden Hotspots wie Flughäfen und Großunternehmen und werden vonausgewählten, erfahrenen Chauffeurservice-Unternehmen vielfach am Tagzu festen Zeiten abgefahren."Early-Stage-Investoren wie Jochen Hecht, die an die Idee und denService im Sinne des Kunden glauben, sind für uns als Start-Up inmehrfacher Hinsicht wertvoll!", erläutert Gründer und CEO Jörg Mayer:"Solche namhaften und engagierten Anleger bringen nicht nur ihrenguten Namen und ihr Netzwerk mit ein, sondern bestärken dasGeschäftsmodell zudem durch eine hohe Identifizierung. Wir freuen unsüber das große Interesse an der Wandelanleihe und sind stolz mitJochen Hecht einen wichtigen Investor und Unterstützer gewonnen zuhaben!"www.cityloop-travel.dePressekontakt:Ihr Redaktionskontakt:Oliver SchwartzLeiter Unternehmenskommunikationoliver.schwartz@cityloop-travel.deCityLoop Travel GmbHUnternehmenskommunikationTel. +49 6227 65319-30Fax +49 6227 65319-31public.relations@cityloop-travel.deUnser Presseservice mit aktuellen Fotos- & Infografiken:https://www.cityloop-travel.de/presse/Original-Content von: CityLoop Travel GmbH, übermittelt durch news aktuell