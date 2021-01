CityChair: Elektromobile für mehr Unabhängigkeit und Lebenslust / Neuer Online-Fachhändler legt Fokus auf Funktion und Design

Berlin (ots) - Mein Leben - mein CityChair: Unter diesem Motto geht CityChair, Anbieter von elektrischen Rollstühlen und E-Scootern, mit seinem neuen Shop www.citychair.de (http://www.citychair.de) online. Sämtliche Modelle im Onlineshop sind falt- oder zerlegbar. Dabei legt CityChair neben dem praktischen Nutzen viel Wert auf hochwertiges Design."Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist ein Elektromobil mehr als nur ein medizinisches Hilfsprodukt - es ist Teil ihres Alltags", erklärt Lorenz Tummes, Geschäftsführer von CityChair, die Auswahl der angebotenen Modelle. "Mobilität ist ein wichtiger Faktor für Unabhängigkeit und Teilnahme, egal ob zu Hause, auf Reisen oder im Alltag. Daher sind wir überzeugt, dass elektrische Rollstühle zu der Lebensrealität der Menschen passen müssen."Das leichteste faltbare Elektromobil der WeltDer Online-Fachhändler legt sein Augenmerk auf die Benutzerfreundlichkeit und das Design. Alle Elektromobile zeichnen sich durch ein geringes Gewicht und schlanke Maße aus, sodass sie platzsparend gelagert und transportiert, aber auch in jeder Alltagssituation genutzt werden können. Unter anderem findet sich mit dem MovingStar das leichteste Elektromobil der Welt im Sortiment. Einige Modelle, wie der robuste und dennoch wendige Whill C, sind per App steuerbar. So kann das futuristische E-Mobil spielend von der Couch aus in die gewünschte Position gelenkt werden. Die elektrischen Rollstühle entsprechen den medizinischen Anforderungen und bieten den Benutzern höchsten Komfort. Dazu sind die Modelle auch etwas fürs Auge.Mobilität weitergedachtEin ansprechendes Design zeichnet alle angebotenen Modelle aus. Schlanke Maße, fließende Formen und ein moderner Look sind bei Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, immer wichtiger. "Das Aussehen spielt zum Beispiel beim Kauf eines Autos eine große Rolle, wieso sollte das bei einem Rollstuhl, den ich nahezu täglich nutze, anders sein? Keiner möchte einen elektrischen Rollstuhl, der schon von weitem nach Medizinprodukt aussieht", so Tummes.Der neue Online-Shop ist unter www.citychair.de (http://www.citychair.de) erreichbar.Über CityChairDie CityChair LTE vertreibt modernste Elektromobile und E-Scooter für den täglichen Gebrauch. Das Unternehmen wurde 2020 in Berlin gegründet. Als Fachhändler denkt CityChair Mobilität neu. Überzeugt davon, dass mehr Mobilität mehr Lebensqualität bedeutet, hat sich CityChair auf leichte, platzsparende Elektromobile spezialisiert. Das Augenmerk liegt neben der Bedienfreundlichkeit auf dem hochwertigen Design aller angebotenen Modelle.Pressekontakt:vom stein. agentur für public relations gmbhSteffen SchlanstedtHufergasse 1345239 EssenTel.: 0201/29881-21ssc@vom-stein-pr.dewww.vom-stein-pr.deOriginal-Content von: CityChair, übermittelt durch news aktuell