Citroen E-Mehari: Spaß-Elektroauto wird erwachsen

mid Bordeaux – Der Mehari ist eine kleine Strand-Legende aus Frankreich. Bis in die 1970er Jahre hinein baute Citroen den spartanischen Kleinwagen oben ohne. Vor wenigen Jahren kam die Neuauflage als Elektrofahrzeug unter dem Namen E-Mehari auf den Markt. Jetzt gibt es ein deutliches Facelift. Das quietschfidele Strandmobil soll nicht mehr nur in Kleinserie gebaut werden, sondern in einer Stückzahl jenseits ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.