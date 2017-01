Citrix Systems hat den Nerv der Zeit getroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Citrix Systems":

Liebe Leser,

Die Vision von Citrix, Unternehmen überall mit jedem Gerät und in jeder Cloud einen sicheren und schnellen Zugriff auf Daten und Applikationen bereitzustellen, trifft den Nerv der Zeit. Ein wesentlicher Vorteil liegt darin, dass Citrix eine Technologie zur Verfügung stellt, die ohne Installation der Software auf dem Endgerät auskommt. So sind die Anwendungen sicher vor Angriffen auf den Endgeräten und zudem einfach zu handhaben.

Citrix will im laufenden Jahr ebenso Umsatz wie die Gewinnmarge weiter steigern

Die Produktpalette bescherte dem Unternehmen erneut gute Resultate. Im 3. Quartal 2016 überzeugte Citrix mit einem operativen Gewinnwachstum von 27%. Der Nettogewinn wurde von 56 auf 132 Mio $ mehr als verdoppelt, was auch auf höhere Einmalaufwendungen in der Vorjahresperiode zurückzuführen war. Klammert man die Umsätze des zum Verkauf stehenden Go-To-Geschäfts aus, dürfte der fortzuführende Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr schätzungsweise rund 2,7 Mrd $ betragen haben.

Diesen will Citrix im laufenden Jahr ebenso wie die Gewinnmarge weiter steigern. Operativ peilt das Unternehmen eine Marge von 22 bis 23% nach Sonderaufwendungen an. Im 3. Quartal 2016 betrug die operative Gewinnmarge 18%. Der Cashflow dürfte weiterhin deutlich darüber liegen. Wir gehen davon aus, dass Citrix aus jedem umgesetzten Dollar mehr als 30 Cent an Barmitteln zufließen werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

