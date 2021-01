Citrix Systems Aktie: Wie wird es nun weitergehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Citrix Systems":

Citrix profitierte vom vermehrt eingeführten Homeoffice. In den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz um 10,2% auf 2,43 Mrd $. Die Sparte Workspace Service wuchs um 12%, die anderen Sparten verzeichneten einen Rückgang. Der Anteil an Abonnements-Abschlüssen stieg von Quartal zu Quartal signifikant. Im 3. Quartal wurden 77% der Produkte über Abonnements erworben. Geografisch konnte Citrix hauptsächlich den Markt in Europa, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung