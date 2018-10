Citizens: Das macht sprachlos!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Citizens unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken". Die Citizens-Aktie notierte am 10.10.2018 mit 23,6 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

Unsere Analysten haben Citizens nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Citizens wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt neun Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Citizens auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Citizens verläuft aktuell bei 22,67 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 23,6 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,1 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 23,48 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Citizens-Aktie der aktuellen Differenz von +0,51 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Dividende: Derzeit schüttet Citizens höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Banking. Der Unterschied beträgt 1,42 Prozentpunkte (4,07 % gegenüber 2,65 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".