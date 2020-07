Citizens -Tx: Faktencheck!

Der Citizens -Tx-Kurs wird am 01.07.2020, 09:29 Uhr an der Heimatbörse New York mit 5.99 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Lebens- und Krankenversicherung".

Die Aussichten für Citizens -Tx haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Citizens -Tx-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Citizens -Tx vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (3 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -49,92 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 5,99 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Citizens -Tx eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Citizens -Tx für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Citizens -Tx für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Citizens -Tx insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Citizens -Tx von 5,99 USD ist mit -5,22 Prozent Entfernung vom GD200 (6,32 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 5,76 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,99 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Citizens -Tx-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.