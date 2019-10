Citizens -TX: Das muss man erstmal verdauen!

Für die Aktie Citizens -TX aus dem Segment "Lebens- und Krankenversicherung" wird an der heimatlichen Börse New York am 23.10.2019, 00:30 Uhr, ein Kurs von 7.16 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Citizens -TX entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Citizens -TX in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Citizens -TX haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Citizens -TX bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Citizens -TX 1 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Citizens -TX vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 7,12 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -73,31 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 1,9 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Citizens -TX mit einem Wert von 1525,01 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Versicherung" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 43,68 , womit sich ein Abstand von 3391 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.