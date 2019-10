Citizens Services: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sino Biopharmaceutical":

Für die Aktie Citizens Services aus dem Segment "Regionalbanken" wird an der heimatlichen Börse OTC US am 24.10.2019, 05:29 Uhr, ein Kurs von 59.01 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Citizens Services entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Citizens Services hat mit einer Dividendenrendite von 3,03 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.83%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt +0,2. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Citizens Services-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Citizens Services damit 9,25 Prozent unter dem Durchschnitt (7,28 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 7,33 Prozent. Citizens Services liegt aktuell 9,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Citizens Services liegt mit einem Wert von 11,41 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 50 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 22,65. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".