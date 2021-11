Citizens Aktie: Das gab es noch nie!

Für die Aktie Citizens -Tx aus dem Segment "Lebens- und Krankenversicherung" wird an der heimatlichen Börse New York am 10.11.2021, 13:27 Uhr, ein Kurs von 6.56 USD geführt.

Wie Citizens -Tx derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Citizens -Tx als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Citizens -Tx vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 8,4 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 28,05 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 6,56 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Citizens -Tx mit einer Rendite von 8,19 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,41 Prozent. Auch hier liegt Citizens -Tx mit 1,22 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Citizens -Tx liegt mit einem Wert von 696,66 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 1631 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Versicherung" von 40,26. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".