Die Citigroup kann ihren guten Lauf weiter fortsetzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

Liebe Leser,

der gute Lauf vom Ende des vergangenen Jahres hat sich Anfang 2017 fortgesetzt. Die Citigroup hat im 1. Quartal von einem regen Handel an den Finanzmärkten profitiert. Der Gewinn legte um 17% auf 4,1 Mrd $ zu. Sowohl die Erträge im Geschäft mit institutionellen Kunden als auch mit Privatkunden haben sich erhöht. Konzernweit stiegen die Einnahmen um 3,2% auf 18,1 Mrd $. Damit endet für die Citigroup eine jahrelange Serie mit rückläufigen Erträgen.

Die Citigroup hat sich von weiteren Geschäftsbereichen getrennt

Die Citigroup zahlt ihren Aktionären weiterhin eine Quartalsdividende in Höhe von 16 Cent je Anteilsschein. Die Auszahlung erfolgt am 26. Mai 2017. Mit einem Plus von 19% legte das wichtige Geschäft mit Anleihen besonders kräftig zu. Die Citigroup hat sich damit ähnlich gut geschlagen wie Marktführer JPM. Den großen Banken kommen die politischen Unsicherheiten und Umwälzungen zugute, wie die Wahlen in Europa oder zuvor die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten.

Denn die Spieler am Finanzmarkt müssen sich laufend neu positionieren. Die Banken verdienen am regen Handel über Gebühren. Zudem profitieren die Banken auf dem US-Heimatmarkt von steigenden Zinsen sowie dem guten Lauf der Wirtschaft, der zu einer vermehrten Kreditnachfrage führt. Die Citigroup hat sich von weiteren Geschäftsbereichen getrennt, die sie nicht mehr zum Kernbereich zählt, etwa Privatkundengeschäfte in verschiedenen Ländern.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.