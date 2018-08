Citigroup: Das hätte keiner erwarten können!

Citigroup, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversifizierte Banken", notiert aktuell (Stand 09:10 Uhr) mit 69,66 USD mehr oder weniger gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Citigroup haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Citigroup konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Citigroup auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Citigroup-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 11 "Buy"-, 12 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Citigroup vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (83,78 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 20,27 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 69,6567 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Citigroup eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Citigroup schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Banking auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,58 % und somit 0,02 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,61 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".