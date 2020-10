Citigroup: Mit Vorsicht zu genießen!

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

Jüngste Gespräche mit Investoren zeigen laut BofA Securities ein begrenztes Vertrauen in Citigroup Inc (NYSE:C) und einen Vertrauensverlust in das Management, trotz solider Ergebnisse für das dritte Quartal und einer sich stabilisierenden Aussicht auf aufgelaufene Einnahmen.

Erika Najarian behielt das Rating der Citigroup auf “Kaufen” bei und senkte gleichzeitig das Kursziel von 74 $ auf 70 $. Die Aktie wurde von den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung