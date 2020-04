Citigroup-Gewinn bricht um fast die Hälfte ein

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

NEW YORK (dpa-AFX) - Milliardenschwere Sicherheitspuffer gegen Kreditausfälle in der Corona-Krise haben den Gewinn der Citigroup einbrechen lassen.



Im ersten Quartal fiel das Ergebnis verglichen mit dem Vorjahreswert um 46 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar (2,3 Mrd Euro), wie die US-Großbank am Mittwoch mitteilte. Der Finanzkonzern stellte fast fünf Milliarden Dollar zurück, um sich für eine drohende Rezession mit einer Welle von faulen Krediten zu wappnen.

Bei den Erträgen - also den gesamten Einnahmen - gab es im abgelaufenen Quartal noch ein deutliches Plus von zwölf Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar. Grund waren vor allem höhere Einnahmen im Handel mit Wertpapieren, der deutlich zulegte, weil viele Kunden ihre Portfolios angesichts der jüngsten Börsenturbulenzen umstellten. Citi-Chef Michael Corbat warnte, dass die größten Belastungen durch die Corona-Pandemie erst noch bevorstünden, betonte aber die Finanzstärke seines Unternehmens./hbr/DP/fba