Citigroup Aktie: Unternehmen verkauft ihre Verbrauchergeschäfte!

Die Citigroup Inc. (C) hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie mit der indischen Axis Bank Limited eine Vereinbarung über den Verkauf der Verbrauchergeschäfte der Citi in Indien für eine Barzahlung von rund 1,6 Milliarden Dollar getroffen hat.

Das ist passiert!

Die Transaktion wird voraussichtlich zur Freisetzung von ca. 800 Millionen Dollar an zugeteiltem materiellen Stammkapital führen. Die Transaktion ist Teil des globalen



