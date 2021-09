Citigroup Aktie: Unternehmen gründet Technologiezentrum in Bahrain!

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

Citigroup Inc.(NYSE:C) hat in Zusammenarbeit mit dem staatlich finanzierten Arbeitsfonds Tamkeen und dem Economic Development Board (EDB) von Bahrain, die auch Investoren sind, ein globales Technologiezentrum in seinen Niederlassungen in Bahrain eröffnet, berichtet Zawya.

Citi wird in den nächsten zehn Jahren jedes Jahr mindestens 100 Mitarbeiter für die führenden Plattformen der Bank, Citi Velocity und Citi FX Policy, einstellen.

Tamkeen wird einen Teil ...



