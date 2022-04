Citigroup Aktie: Reingewinn sinkt im Q1!

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

Die Citigroup Inc. (C) teilte mit, dass der Nettogewinn im ersten Quartal mit 4,3 Mrd $ um 46% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken ist, was auf höhere Kreditkosten, höhere Ausgaben und geringere Einnahmen zurückzuführen ist. Das ist zu beachten! Das Unternehmen wies darauf hin, dass seine Ergebnisse für das Quartal Auswirkungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Asia Consumer in Höhe… Hier weiterlesen