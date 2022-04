Citigroup-Aktie: Nur für Schnellentschlossene!

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

Citigroup-Aktionäre fiebern gebannt dem 14.04. entgegen – dem Tag, an dem das Unternehmen mit Sitz in New York City wieder seine Bücher öffnet. Der Geschäftsbericht zum 1. Quartal steht ins Haus, die große Frage lautet: Wird alles wie erwartet oder sind Überraschungen möglich? Und welchen Einfluss wird das voraussichtlich auf den Kurs der Citigroup-Aktie haben?

Die neue Geschäftsbilanz der Citigroup-Aktie lässt



