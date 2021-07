Citigroup-Aktie: Erhält nach einjährigem Lauf ein Relative-Stärke-Rating-Upgrade!

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

Bankaktien haben sich in letzter Zeit angesichts der jüngsten Zinserhöhungen und der sich langsam erholenden Wirtschaft gut entwickelt. Am Mittwoch erhielt Citigroup eine positive Anpassung seines Relative Strength (RS)-Ratings, von 67 auf 71. Das zeigt, dass die Citigroup Fortschritte macht, aber noch nicht in der Spitzengruppe ist.

Die Relative-Stärke-Bewertung von 71 bedeutet, dass die in New York ansässige Citigroup im letzten Jahr



