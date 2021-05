Citigroup Aktie: Citi erwägt den Start von Kryptohandel!

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

Die große Devisenhandelsbank Citigroup Inc. (NYSE:C) erwägt die Einführung von Dienstleistungen für Bitcoin (CRYPTO:BTC) und andere Krypto-Assets.

Was geschah

Laut einem Bericht der Financial Times sagte Itay Tuchman, der globale Leiter der Devisenabteilung der Citigroup, dass die Bank die Einführung von Bitcoin- und anderen Krypto-Dienstleistungen aufgrund des steigenden Interesses an Bitcoin von Vermögensverwaltern und Hedge-Fonds in Betracht zieht.

