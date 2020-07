Citigroup Aktie: 1,3 Mrd. Dollar Quartalsgewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

Am Dienstag veröffentlichte die Citigroup Inc. (kurz „Citigroup“) die Zahlen für das 2. Quartal 2020. Die sahen in absoluten Zahlen betrachtet klasse aus: Umsätze von 19,8 Mrd. Dollar, Nettoergebnis von 1,3 Mrd. Dollar oder verwässert 0,50 Dollar je Aktie. Der Vergleich zum Vorjahresquartal (= Q2 2019) zeigt ein gemischtes Bild. Denn damals lagen die Umsätze mit 18,8 Mrd. Dollar zwar auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



