Citic Securities: Anleger sollten dies wissen!

Am 04.12.2019, 09:30 Uhr notiert die Aktie Citic Securities an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 21.76 CNH. Das Unternehmen gehört zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Citic Securities einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Citic Securities jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Citic Securities schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,63 % und somit 3,44 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,08 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Citic Securities erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 28,96 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um -17,56 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +46,51 Prozent im Branchenvergleich für Citic Securities bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -12,56 Prozent im letzten Jahr. Citic Securities lag 41,52 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Citic Securities-Aktie hat einen Wert von 30,85. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (50,21). Citic Securities ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,21). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Citic Securities.