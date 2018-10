Citi-Investmentbarometer / Zinserwartungen sinken - Zuversicht in Öl und Aktien steigt

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Frankfurt (ots) -In der aktuellen Erhebung des Citi-Investmentbarometers herrschtstarke Zuversicht hinsichtlich des Rohölpreises. Nun glauben bereits57% der Befragten an einen weiteren Anstieg der Ölpreise innerhalbder nächsten drei Monate, wohingegen es in Q2 nur 45% waren. Das istder höchste Wert seit dem Q4 2016. Die Mehrheit der Befragten (über52%; Q2 2018: über 42%) sieht diesen Trend auch für die nächsten 12Monate anhalten. Nur noch 33% rechnen mit einer Stabilisierung desPreisniveaus (Q2 2018: 43%), die Zahl der Skeptiker ist mit 14%nahezu unverändert (Q2 2018: über 14%).Zeitgleich nimmt die Skepsis gegenüber einem baldigen Zinsanstiegin Europa zu. Nur noch jeder Sechste (fast 17%) glaubt an steigendeZinsen innerhalb der nächsten drei Monate, während es in Q2 mit über26% noch mehr als jeder Vierte war. Im Vergleich zu den 65% in Q2erwarten in diesem Quartal deutlich mehr Befragte (fast 78%) für diekommenden drei Monate ein gleichbleibendes Zinsniveau in Europa.Mittelfristig, also auf Sicht der nächsten 12 Monate, sehen aktuellnur noch 43% einen Anstieg des Zinsniveaus kommen. Im letztenCiti-Investmentbarometer war es mit 50% genau die Hälfte derBefragten. Mehr als die Hälfte der Befragten (52%) erwartet für dienächsten 12 Monate nur ein gleichbleibendes Zinsniveau in Europa (Q22018: 40%).Für die europäischen Aktienkurse rechnet ein großer Teil derBefragten (47%) anhaltend mit einer Seitwärtsbewegung (Q2 2018: 48%).Aber nur noch 25% erwarten sinkende Kurse (Q2 2018: über 30%),während immerhin wieder über 27% optimistisch in die Zukunft blickenund einen Kursanstieg erwarten (Q2 2018: 21%). Mittelfristig mitBlick auf die nächsten 12 Monate gehen 50% von einem positivenAktientrend (Q2 2018: 48%) aus, während über 27% weitereSeitwärtskurse für realistisch halten (Q2 2018: über 28%). Etwa einFünftel der Befragten (22%) rechnet mit sinkenden Aktienkursen (Q22018: 23%).Das Gesamt-Sentiment, das die Einschätzungen zu Aktien, Zinssatz,Öl sowie Gold aggregiert und Werte von -100 bis +100 Punkteneinnehmen kann, liegt im dritten Quartal bei +27 Punkten. Der Wertverzeichnet somit einen Anstieg um 5 Punkte im Vergleich zum Wert desVorquartals.Dirk Heß, Co-Head EMEA Public Listed Products Sales & Distributionbei Citigroup Global Markets Europe AG: "Nach Angaben des EZB-Ratskönnen Anleger frühestens ab Sommer 2019 mit einer Anhebung desLeitzinses rechnen. Nicht zuletzt aus diesem Grund dürften dieBefragten die Zukunftsaussichten von Aktien wieder positivereinschätzen."Das Citi-Investmentbarometer inklusive Grafiken wird im Anhangbereitgestellt.