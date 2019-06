Citi - Investmentbarometer / Neues Allzeittief bei kurzfristiger Aktienstimmung für Europa - Aktien-Sentiment USA 10 Prozentpunkte niedriger

Frankfurt (ots) -In der aktuellen Erhebung des Citi-Investmentbarometers hat sichdas kurzfristige Sentiment für europäische Aktien deutlicheingetrübt. Nur noch 17 % der Umfrageteilnehmer rechnen auf Sicht von3 Monaten mit steigenden Kursen. So gering war der Anteil derOptimisten noch nie seit Einführung des Citi-Investmentbarometers imJahr 2011. Das bisherige Rekordtief stammt aus dem vierten Quartal2018 mit 21 %. Gestiegen ist dagegen der Anteil der Marktteilnehmer,die kurzfristig von stagnierenden oder fallenden europäischenAktienmärkten ausgehen. Mehr als jeder zweite Umfrageteilnehmererwartet demnach eine Seitwärtsbewegung (53 %). Das ist derzweithöchste jemals ermittelte Wert. Auch die Zahl derjenigen, die anfallende Kurse glauben, nahm um knapp 5 Prozentpunkte zu und liegtnun bei 30 %. Minimal positiver fallen hingegen die Einschätzungenfür die nächsten 12 Monate aus: Hier stieg die Zahl der Optimistenvon 38 % auf 39 %.Die kurzfristigen Einschätzungen der Anleger für das neueSentiment "Aktienkurse USA" sind ähnlich gedrückt: Nur 22 % derBefragten sind der Meinung, dass sich die Kurse auf Sicht von dreiMonaten nach oben orientieren werden. In Q1 2019 waren es noch 32 %.Parallel dazu ist der Anteil der Teilnehmer, die rückläufigeUS-Märkte erwarten von 34 % auf 39 % gestiegen. Immerhin: Mit einem"Bullen-Anteil" von 36 % herrscht auch hier eine etwas positivereStimmung hinsichtlich der Kursentwicklung in den kommenden 12 Monaten(Q1 2019: 32 %).Zu einer interessanten Entwicklung kam es zuletzt bei Öl: DerPreis für das Barrel legte in den vergangenen Tagen aufgrund derjüngsten Spannungen zwischen den USA und dem Opec-Mitglied Iransprunghaft zu. Zum Zeitpunkt der Umfrage (3. bis 16. Juni 2019) wardas noch nicht so vorherzusehen. Das erklärt möglicherweise, warumdas Sentiment für Öl entgegen der jüngsten Entwicklung nicht zu-,sondern abgenommen hat.Das Gesamt-Sentiment, das sowohl die Einschätzungen zu Aktien alsauch zu den Zinssätzen, Öl sowie Gold einbindet liegt im viertenQuartal bei +14 Punkten. Der Wert verzeichnet somit einen Rückgang um5 Punkte im Vergleich zum Vorquartal. Zur Info: Die Einschätzungen zuUS-Aktien werden im Gesamt-Sentiment nicht berücksichtigt, umweiterhin die Vergleichbarkeit des Barometers über die knapp achtvergangenen Jahre der Erhebung zu erhalten. Das Gesamt-Sentiment kannWerte von -100 bis +100 Punkten einnehmen.Dirk Heß, Co-Head EMEA Public Listed Products Sales & Distributionbei Citigroup Global Markets Europe AG: "Innerhalb der letzten dreiErhebungen des Citi-Investmentbarometers wurden zweimal neueAllzeittiefs in der Aktienkategorie erreicht. Die Stimmung ist alsodeutlich getrübt. Zudem setzen die Anleger - im Vorfeld derSommermonate - stärker auf seitwärtslaufende Kurse. Auch das neugestartete US Aktien-Sentiment verzeichnet bereits im erstenVergleichslauf einen massiven Rücksetzer. Das Ergebnis desInvestmentbarometers spiegelt insgesamt also die herausforderndeweltwirtschaftliche Situation sowie ein mögliches Sommerloch wider."Das Citi-Investmentbarometer inklusive Grafiken wird im Anhangbereitgestellt.Pressekontakt:Jan KarpinskiKerl & Cie KommunikationsberatungTelefon: +49 69 8700 215 12E-Mail: j.karpinski@kerlundcie.deOriginal-Content von: Citi, übermittelt durch news aktuell