Citi-Investmentbarometer / Neues Allzeithoch bei physischem Gold - Zinserwartungen fallen in den Keller

Frankfurt (ots) -In der aktuellen Erhebung des Citi-Investmentbarometers ist dasmittelfristige Investitionsklima für physisches Gold auf ein neuesAllzeithoch in der fast neunjährigen Geschichte desCiti-Investmentbarometers gestiegen. Demnach rechnen 61 % derUmfrageteilnehmer auf Sicht von 12 Monaten mit steigenden Preisen fürdie Feinunze. Damit erhöhte sich das positive Sentiment um über 12Prozentpunkte im Vergleich zum Vorquartal (Q2 2019: 49 %). So hochwar der Anteil der Gold-Optimisten auf Sicht von 12 Monaten noch nieseit der ersten Erhebung des Citi-Investmentbarometers im erstenQuartal 2011. Der bisherige Bestwert stammt aus dem zweiten Quartal2016 mit einer Bullenquote von 57 %. Auf kurzfristige Sicht, also 3Monate, sind ebenfalls 61 % der Meinung, dass der Goldpreis steigenwird. Hier wurde bisher nur im dritten Quartal 2017 mit 62 % einetwas höherer Wert gemessen.Auch was das Sentiment hinsichtlich der europäischenZinsentwicklung betrifft, gibt es einen eindeutigen Trend. Allerdingsin die andere Richtung. Demnach rechnen nunmehr 38 % der Anleger aufSicht von drei Monaten mit fallenden Zinsen. Damit hat sich diePessimisten-Quote im Vergleich zum Vorquartal nahezu verdoppelt (Q22019: 18,6 %). So hoch war diese Quote in der Geschichte desCiti-Investmentbarometers noch nie. Aber nicht nur kurzfristig, auchauf Sicht von 12 Monaten ist der Anteil derjenigen, die von fallendenZinsen ausgehen mit 35 % auf eine neue Höchstmarke geklettert.Etwas entspannt hat sich die kurzfristige Stimmung beieuropäischen Aktien. So stieg der Anteil der Umfrageteilnehmer, dieauf Sicht von 3 Monaten mit steigenden Kursen rechnen im Vergleichzum Vorquartal von 17 % auf 23 %. Gleichwohl ist das im historischenSchnitt eine immer noch sehr niedrige Bullenquote. Dass das Sentimentfür europäische Aktien nach wie vor von großer Unsicherheit geprägtzu sein scheint, zeigt auch der Blick in die etwas fernere Zukunft.So rechnen auf Sicht von 12 Monaten zwar 30 % der Anleger mitsteigenden Kursen. Im Quartal zuvor waren es aber noch 39 %. Einähnliches Stimmungsbild ergibt sich bei US-Aktien. Auch hier legtendie kurzfristigen Erwartungen auf steigende Kurse leicht zu - von 22% auf 31 %. Auf Sicht von 12 Monaten hat sich der Optimismus jedochvon 36 % auf 34 % eingetrübt.Das Gesamt-Sentiment, das sowohl die Einschätzungen zu Aktien alsauch zu den Zinssätzen, Öl sowie Gold einbindet liegt im viertenQuartal bei +11 Punkten. Der Wert verzeichnet somit einen Rückgang um3 Punkte im Vergleich zum Vorquartal. Zur Info: Die neu erhobenenEinschätzungen zu US-Aktien werden im Gesamt-Sentiment nichtberücksichtigt, um weiterhin die Vergleichbarkeit des Barometers überdie knapp neun vergangenen Jahre der Erhebung zu erhalten. DasGesamt-Sentiment kann Werte von -100 bis +100 Punkten einnehmen.Dirk Heß, Co-Head EMEA Public Listed Products Sales & Distributionbei Citigroup Global Markets Europe AG: "Die zunehmendenweltwirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten haben demGold-Sentiment zu einem bemerkenswerten Stimmungsaufschwungverholfen. Dazu beigetragen hat auch die erneute Lockerung derGeldpolitik durch die jüngsten Beschlüsse der EZB und der Fed. DieZeit der Niedrigzinsen scheint damit auf unbestimmte Zeit in dieVerlängerung zu gehen. So sehen es auch die Teilnehmer desCiti-Investmentbarometers, wie die deutlich gestiegenen negativenZinserwartungen zeigen. Das Anlegersentiment hat hier eine gutePrognosefähigkeit unter Beweis gestellt, denn die am 15. Septemberbeendete Umfrage antizipierte die am 18. September tatsächlichvollzogene Leitzinssenkung der Fed um 0,25 Basispunkte sehr klar."Pressekontakt:Jan KarpinskiKerl & Cie KommunikationsberatungTelefon: +49 69 8700 215 12E-Mail: j.karpinski@kerlundcie.deOriginal-Content von: Citi, übermittelt durch news aktuell