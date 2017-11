Citi Call Commerzbank: Wie funktioniert dieser Optionsschein?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

wer auf eine weiterhin starke Performance der Commerzbank-Aktie vertraut, könnte mit dem Optionsschein Citi/Call/Commerzbank AG/10/1/11.06.18 überproportional verdienen. Der Optionsschein läuft bis zum 14.06.18. Am 11.06.2018, dem Bewertungstag, muss der Basiswert, sprich der Aktienkurs der Commerzbank, über dem Basis-/Ausübungspreis von 10,00 Euro angesiedelt sein. Anderenfalls würde der Optionsschein mit Totalverlust verfallen. Optionsschein-Inhaber können aber bereits im Vorfeld Gebrauch von ihrer Call Option machen, da es sich um einen Optionsschein nach amerikanischem Modell handelt. Daneben besteht auch die Möglichkeit, das Finanzprodukt über die Börse zu verkaufen oder an den Emittenten (in diesem Fall Citi) zurückzugeben. Bei einer Rückgabe an den Emittenten muss der Bid-Ask-Spread beachtet werden, der in diesem Fall bei 0,41 % des Briefkurses liegt.

Der Citi/Call/Commerzbank AG/10/1/11.06.18 Optionsschein verfügt über einen effizienten Hebel (Omega) von 4,167. Dies ist nur dann relevant, wenn der Optionsschein im Geld ist, also der Basiswert über dem Basispreis notiert. Das ist hier der Fall: Die Moneyness ist größer 1 und liegt bei 1,213, der innere Wert des Optionsschein beläuft sich auf 2,130 Euro. Also können Anleger hier überproportional von der Wertentwicklung des Basiswertes profitieren. Ein 1-prozentiger Anstieg der Commerzbank-Aktie macht sich mit einer Steigerung der Call Option um 4,167 % bemerkbar. So erreichte der Optionsschein auf Sicht von drei Monaten eine beeindruckende Performance von +53,59 %. Weiterhin zu beachten ist das Bezugsverhältnis von 1,0. Daraus ergibt sich ein Aufgeld von 2,35 %. Das ist der Betrag, den Käufer des Optionsscheins theoretisch mehr bezahlen, als wenn sie den zugrundeliegenden Basiswert über die regulierte Börse erwerben würden. Des Weiteren weist der Citi/Call/Commerzbank AG/10/1/11.06.18 Optionsschein eine implizite Volatilität von 31,01 % auf.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.