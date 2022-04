Citi Aktie: Verbraucherbankgeschäft in Bahrain verkauft!

Die Citi hat dem Verkauf ihres Privatkundengeschäfts in Bahrain an die Ahli United Bank B.S.C. zugestimmt. Die Transaktion umfasst das Kreditkarten- und das unbesicherte Kreditgeschäft, nicht aber das institutionelle Geschäft der Citi. Citi sagte, dass sie sich weiterhin verpflichtet, institutionelle Kunden in Bahrain lokal, regional und global zu betreuen. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Mitarbeiter der Citi im Privatkundengeschäft und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



