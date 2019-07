CitNOW und Ford mit Ford Video Check weiter auf Erfolgskurs

Berlin (ots) -- Ford weitet Einsatz von Ford Video Check in Deutschland aus- 50 % aller deutschen Ford-Händler nutzen bereits dieVideotechnologie von CitNOW- Ford-Kunden profitieren von dem videobasierten Service inannähernd 700 Ford Autohäusern deutschlandweitSeit 2016 nutzt Ford Deutschland bereits Kundenvideos in seinenVertragswerkstätten. Ford Video Check ist ein innovativerVideodienst, der Ford Service Partner mit einer Software ausstattet,mit denen sie Videos direkt aus der Werkstatt an Kunden schickenkönnen, um ihnen einen visuellen Eindruck von der Art und dem Umfangder Arbeiten zu geben, die an ihren Autos ausgeführt werden sollen.Der amerikanische Fahrzeughersteller war einer der ersten, der aufdie von CitNOW entwickelte Videotechnologie setzte und 2017 in 14europäischen Ländern einführte. Ford verbucht seitdem große Erfolgemit den Kundenvideos und entschied sich deshalb nun für eine erneuteAusweitung des Services. Allein in den ersten vier Monaten des Jahreshat CitNOW bereits 326 Neuinstallationen der Software beiFord-Händlern verzeichnen können.Jörg Pilger, Direktor, Ford Service Organisation von FordDeutschland: "Ford hat sich als Vorreiter bereits früh zum Einsatzdieser innovativen Technologie in unseren Autohäusern entschlossenund seitdem äußerst positive Erfahrungen gemacht. Ford Video Checkhat die Abläufe in den Werkstätten erheblich verbessert. ErsteIndikationen zeigen, dass unsere Händler mit dem Video Check bis zuzehn Prozent mehr Ersatzteile verkaufen. Und auch von unseren Kundenwird der neue Ford Video Check hervorragend bewertet und steigertsomit ihre Zufriedenheit. Letzteres hat uns dazu bewogen, dieAnwendung deutschlandweit in weiteren Autohäusern einzusetzen."Hans-Jörg Hänggi, General Director der CitNOW Video GmbH: "FordVideo Check ist eine tolle Erfolgsgeschichte für CitNOW. In denletzten drei Jahren wurden in Ford Werkstätten allein in Deutschlandfast 230.000 Kundenvideos produziert. Wir haben gemeinsamherausragende Ergebnisse erzielt und unzählige Installationen,Trainings und Testläufe durchgeführt, was mit großen Anstrengungenvon unserem Team, Trainern und den Werkstätten einherging. Diesenmöchte ich danken und natürlich auch unserem Kunden, Ford, der sehrgroßes Vertrauen in die Technologie gesetzt hat."Ford Video Check basiert auf der CitNOW Workshop Anwendung undermöglicht es Ford Service Partnern, per Smartphone-Video mit IhrenKunden zu kommunizieren, um ihnen bspw. eine anstehendeReparaturleistung zu erläutern. Personalisierte Videos werden inwenigen Klicks auf die Endgeräte der Kunden übermittelt und erlaubendiesen, etwaige Reparaturen oder Service-Arbeiten mittels eineseinfachen Freigabeprozesses online zu autorisieren. Dieses Vorgehenerhöht die Transparenz und Verständlichkeit für den Auftraggeber undsorgt für eine schnellere, einfachere Kommunikation zwischen Händlerund Kunden. Dank der CitNOW Videotechnologie können Techniker demKunden vor Auftragserteilung per Video die schadhaften Teile zeigenund die notwendigen Reparaturen erklären. Mithilfe des CitNOW Systemswird zeitgleich ein Kostenvoranschlag verschickt, den derAutobesitzer mit einem einfachen Klick annehmen kann. Dankvorhandener Schnittstellen mit anderen Betriebssystemen landen alleDaten anschließend direkt bei der entsprechenden Stelle im Autohaus.Redaktionelle Hinweise:Über CitNOWCitNOW ist ein britisches Softwareunternehmen, das sich auf dieBereitstellung innovativer Videotechnologie-Apps für den Autohandelspezialisiert hat. 2008 gegründet, beschäftigt das Unternehmen mehrals 100 Mitarbeiter an neun Standorten weltweit. Die deutscheTochtergesellschaft CitNOW Video GmbH ist in Berlin ansässig und fürden Vertrieb in den Märkten Deutschland, Österreich, Schweiz undPolen zuständig. Das Unternehmen CitNOW Video GmbH ist zertifiziertnach ISO 27001.Pressekontakt:Lena Siepinfo@lena-siep.com+49 151 65487949Original-Content von: CitNOW Video, übermittelt durch news aktuell