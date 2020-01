CitNOW startet mit Vollgas ins neue Jahrzehnt

Berlin (ots) -- Nutzung von Videotechnologie im Autohandel gewinnt weiter an Bedeutung- Zuwachs von über 90 Prozent: mehr als 30 Hersteller nutzen CitNOW im Raum DACHund Polen- Das System versendet über eine Million Videos pro Monat weltweit- Über 1.000 Autohändler haben allein in Deutschland auf VideokommunikationumgestelltDie CitNOW Video GmbH blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Allein2019 gelang es dem britischen Softwarehersteller, im deutschsprachigen Raum mehrals 500 Neukunden zu begrüßen. Im April des letzten Jahres zählte dasUnternehmen seinen tausendesten Kunden. Damit ist der deutschsprachige Markt deram schnellsten wachsende für CitNOW, welches weltweit mit neun Standortenvertreten ist. Alleine in Deutschland, Schweiz, Österreich und Polen nutzenbereits über dreißig renommierte Automobilhersteller die innovativeVideosoftware, die Anwendern eine zeitgemäße und effiziente Kommunikationzwischen Händler und Kunde per Video ermöglicht. CitNOW erlaubt es Autohändlern,sowohl im Verkauf, als auch in der Werkstatt, mithilfe einer AppVideonachrichten an ihre Kunden zu senden, um ihnen bspw. einen Gebrauchtwagenvorzustellen oder eine anstehende Reparaturleistung zu erläutern. Damit trägtdie Software einen entscheidenden Schritt zur Digitalisierung des Autohandelsbei.Seit Anfang 2019 ist die Videosoftware auch offiziell nach ISO / IEC 27001zertifiziert - der höchste internationale Standard für Datensicherheit. DieZertifizierung des firmeneigenen Datenschutzstandards war ein wichtiger Schrittfür das Unternehmen. Denn mittels CitNOW werden weltweit bereits über eineMillion Videos pro Monat verbreitet. Die Anzahl der genutzten CitNOW Apps stiegim letzten Jahr allein in Deutschland um mehr als 90 Prozent. Im gesamtenDACH-Raum nutzen aktuell über 1.100 Autohändler verschiedener Marken dieTechnologie von CitNOW. Insgesamt versendeten CitNOW-Kunden allein im Raum DACH2019 nahezu eine halbe Million Videos an ihre Kunden. Das entspricht etwa 12.500Stunden Videomaterial und ca. 2.000 Videos pro Tag, welche über den Videodienstvon Händlern, Karosserie-Werkstätten und Lackierereien erstellt wurden. DieSoftware von CitNOW gibt es mittlerweile in mehr als 25 verschiedenen Sprachenund über 55 Ländern weltweit.Auch Burger Schloz Automobile, Vertragshändler von Mercedes-Benz mit sechsStandorten im Raum Stuttgart, zählt seit Ende 2018 zu den begeisterten Nutzernvon CitNOW. An seinem Standort Weinstadt kommt sehr erfolgreich die von CitNOWentwickelte App Mercedes-Benz Visible Workshop zum Einsatz. Serviceleiter PeterHirzel ist von ihrem Nutzen überzeugt: "Visible Workshop ist die digitalePlattform, mit der wir tagtäglich arbeiten. Das System bietet die größtmöglicheTransparenz für unsere Kunden; die Prozesse werden schneller, dieRearaturfreigaben erreichen uns zügiger und die Kunden schenken uns mehrVertrauen. Wir versenden im Schnitt 35 Videos am Tag und nutzen die App auch fürErklärvideos und Präsentation von neuen Zubehörteilen."Ford Vertragshändler Ortgies GmbH & Ko. KG aus Bünde nutzt das System, welchesdort als Ford Video Check im Einsatz ist, bereits seit 2017. Serviceleiter DirkDemsky beschreibt den Effekt der Videokommunikation so: "Der Video Check imService hat mir und meinem Team sehr geholfen unsere Position am Markt zufestigen und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Nach hunderten gedrehtenVideos seit der Einführung in unserem Haus ist neben vielen Vorteilen ein Punktbesonders wichtig: Nicht ein Kunde hat mit mir über die Preisgestaltung derZusatzarbeiten diskutiert, sondern unser Angebot dank Video sofort bestätigt undkam abends zufrieden ins Autohaus, um sein Fahrzeug abzuholen. Das ist derMoment, in dem der Serviceberater oder sogar ich selbst als Serviceleitertäglich für den tollen und transparenten Ford Video Check gelobt werden."Hans-Jörg Hänggi, General Director und Head of Sales der CitNOW Video GmbH,sagt: "Die CitNOW Video GmbH hat 2019 erneut ein rasantes Wachstum hingelegt undunsere Erwartungen für den deutschsprachigen Raum weit übertroffen. Der Erfolgzeigt, dass Videokommunikation ein wichtiger Baustein des digitalisiertenAutohandels ist und sowohl den Herstellern als auch den Händlern neuePerspektiven in der Kundenkommunikation und somit Sicherheit für die Zukunftbietet. Im kommenden Jahrzehnt wird sich diese Entwicklung noch steigern und wir
sind davon überzeugt, dass wir als Pioniere dieser Technologie durch weitere
Innovationen neue Impulse setzen und noch stärker wachsen werden."

Über CitNOW

CitNOW ist ein britisches Softwareunternehmen, das sich auf die Bereitstellung
innovativer Videotechnologie-Apps für den Autohandel spezialisiert hat. 2008
gegründet, beschäftigt das Unternehmen mehr als 100 Mitarbeiter an neun
Standorten weltweit. Die deutsche Tochtergesellschaft CitNOW Video GmbH ist in
Berlin ansässig und für den Vertrieb in den Märkten Deutschland, Österreich,
Schweiz und Polen zuständig. CitNOW ist nach dem internationalen
Datenschutzstandard ISO 27001 zertifiziert.