Cisco nimmt Italtels Enterprise SDN-Anwendung im offiziellen Katalog auf

Erstmalig steht ein Italtel-Produkt auf der Cisco Global PricingList (GPL)Italtel, ein multinationales Unternehmen, das im Informations- undTechnologie-Sektor tätig ist, mit einem starken Fokus auf dasInternet of Things (IoT), SDN/NFV, Cybersicherheit, Analytik undall-IP-Kommunikationslösungen, gab heute bekannt, dass seineNetwrapper (http://www.italtel.com/products/sdn-monitoring-automation/)-Anwendung im offiziellen Cisco GPL-Katalog aufgenommen wurde.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130429/612742 )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/521884/Italtel_Netwrapper.jpg )Netwrapper ist das Ergebnis einer starken Kooperation zwischenItaltel und Cisco rund um die Innovation, die CiscoEnterprise-Netzwerken zur Verfügung stellt. Die Anwendung von Italtelbaut auf der Cisco Digital Network Architecture (DNA) auf undprofitiert so von den Automationskonzepten, die durch das EnterpriseSDN Controller Cisco Application Centric Infrastructure ControllerEnterprise Modul (Cisco APIC-EM) ermöglicht werden."Wir sind sehr stolz, bekanntgeben zu dürfen, dass wir nun in derCisco GPL aufgeführt werden", sagte Camillo Ascione, Head ofStrategic Alliances bei Italtel. "Wir beabsichtigen, dieses Ergebnisals Ausgangspunkt zu nutzen und planen die Entwicklung neuerAnwendungen. Dabei wollen wir von sämtlichen Möglichkeitenprofitieren, die uns die Cisco-Plattformen bieten, von Analytik bishin zu Kollaborations-APIs. Zudem wollen wir unsereEntwicklungskapazitäten sowie unsere umfassende Kenntnisse derCisco-Produkte einbringen."Netwrapper bietet IT-Managern ein Tool zur Verbesserung deroperativen Effizienz, welche wiederum für eine höhereMitarbeiterproduktivität und eine bessere Rendite (ROI) sorgt. Durchdie Interaktion sowohl mit dem Netzwerk als auch mit den UnifiedCollaboration & Communication (UC&C) Services, versteht Netwrapperdie Brandbreitenverfügbarkeit und die Sprach- undVideoservice-Anforderungen und ermöglicht eine Anpassung daran inEchtzeit, fördert Änderungen bei den Service-Prioritäten und diedynamische Modifizierung der Anruf-Management-Setups, bei Bedarf.Aus der Perspektive des IT-Managers bietet dies ein besseresVerständnis des Netzwerk-Infrastruktur-Status und eine optimierteNutzung der UC&C-Services, um ein bestmögliches Nutzererlebnis zubieten. Darüber hinaus bietet Netwrapper Unternehmen Vorteile, diedas Smart Working eingeführt haben, indem die Netzwerkressourcendynamisch verteilt werden, unter Berücksichtigung der Anzahl derMitarbeiter, die auf dem Betriebsgelände an einem bestimmten Tagtätig sind.Für Systemintegratoren, die die Lösungen verkaufen, bietetNetwrapper innovative Anwendungsfälle, die die positiven Auswirkungeneines SDN-basierten Ansatzes veranschaulichen. Für Service-Provider,die die Infrastruktur im Auftrag von Enterprise-Kunden managen,bietet Netwrapper ein Tool, das nicht nur die operative Effizienzsteigert, sondern auch Dienste in einer garantierten Qualitätliefert, welche die Anforderungen von echten Kunden erfüllen.Netwrapper ermöglicht eine reibungslose Einführung der Cisco DNAund öffnet damit die Tür für weitere Anwendungsfälle, bei denen dieKonzepte der Automation undkünstlichen Intelligenz signifikanteErgebnisse bringen können.Die Aufnahme von Italtel in der Cisco GPL konnte aufgrund einerfruchtbaren Zusammenarbeit mit den Cisco-Geschäftsbereichen erzieltwerden sowie durch die Teilnahme am Cisco Solution Plus-Programm, dasden Kunden, Channel-Partnern und Vertriebsteams für ausgewählteDrittprodukte und Drittanwendungen einAlles-aus-einer-Hand-Bestellerlebnis bietet."Die Aufnahme im offiziellen Cisco-Katalog ist von entscheidenderBedeutung. Denn das ist nicht nur das erste Mal, dassItaltel-Produkte ausgewählt wurden, sondern es veranschaulicht auchdie Fortschritte, die wir bei der Entwicklung vonTelco-standardisierten Produkten hin zu agilen Software-Produkten fürden Enterprise-Markt machen", fügte Ascione hinzu. "Dieser Umstanderöffnet uns die Gelegenheit, ein neues Partnerschaftsmodell mitCisco zu beginnen, bei dem unsere Entwicklungsfähigkeiten und unsereErfahrungen bei der Systemintegration die Cisco-Produkte mit einenwirklichen Mehrwert bereichern können."Weitere Einsichten zur Partnerschaft von Italtel mit Cisco undNetwrapper können Sie sich in diesem Video(https://www.youtube.com/watch?v=MKH784tRWlU&feature=youtu.be)anschauen.Italtel entwirft und realisiert Lösungen, von Kollaboration undIoT-Diensten bis zur Infrastruktur-Digitalisierung undall-IP-Kommunikationsnetzwerke. http://www.italtel.com