Frankfurt, Germany (ots/PRNewswire) -F.A.Z.-Institut und R.A.T.E. verleihen Preise an Cisco sowie die deutschen Konzerne SAP und Lanxess | Analyse ermittelt vorbildlich eingestufte Unternehmen in weltweiten NachhaltigkeitsrankingsWeltweit gibt es hunderte Rankings, die die Nachhaltigkeit von Unternehmen überprüfen. Eine Analyse der 60 weltweit sichtbarsten öffentlich verfügbaren Nachhaltigkeits- und ESG-Rankings und Awards hat nun ergeben: Kein internationales Unternehmen wird im Schnitt besser bewertet als Cisco Systems Inc. Damit gewinnt das Unternehmen den diesjährigen "Green Ranking Champion 2021". Der Preis wurde dem Unternehmen im Rahmen der "10. Responsible Leadership Conference" des F.A.Z.-Instituts in der Frankfurter Fußball-Arena verliehen.Zum HintergrundIn der heutigen Gesellschaft hat sich Nachhaltigkeit zu einem der wichtigsten Themen entwickelt. Die Transparenzanforderungen bei relevanten Nachhaltigkeitszahlen steigen und es gibt eine wachsende Anzahl an Rankings, die die Leistungen von Unternehmen konkret messen. Je nach Ausrichtung versuchen die Ersteller dieser Rankings (diverse Institute) dabei unterschiedliche Aspekte in den Auswertungen mit einzubeziehen, diese reichen von der Nachhaltigkeitskommunikation über die Unternehmenskultur, dem Frauenanteil im Top Management bis zur Einhaltung der Menschenrechte in der Lieferkette.Um den diesjährigen Sieger festzulegen, hat das F.A.Z.-Institut in Zusammenarbeit mit der auf Rankingmanagement spezialisierten Unternehmensberatung R.A.T.E. hunderte nationale und internationale Rankings analysiert. Aus über 500 Unternehmensrankings mit globaler Bedeutung bzw. Relevanz in den zehn größten Volkswirtschaften der Welt, wurden die sichtbarsten ausgewählt und deren Ergebnisse aggregiert.Den "Green Ranking Champion" erhält das Unternehmen, das sich im vergangenen Jahr durch die beste Rating-Perfomance auf den Feldern "Nachhaltigkeit und ESG" global und national ausgezeichnet hat.Cisco: Gesamtsieger internationalLaut Analysen erhält dieses Jahr kein anderes Unternehmen im Schnitt eine bessere Bewertung in den globalen Nachhaltigkeitsranking als Cisco Systems Inc. Auf Platz 2 folgt bei den internationalen Unternehmen Hewlett Packard. Der Vorjahres-Sieger Microsoft landet auf Platz 3.SAP erneut bestes Dax-Unternehmen / Lanxess siegt im M-DaxAuch deutsche Unternehmen zeichnen sich in besonderer Weise in internationalen Rankings aus. Als bestes Dax-Unternehmen wurde - wie bereits im Jahr 2020 - SAP ermittelt. Den zweiten und dritten Platz nehmen Siemens und Allianz ein. Im internationalen Vergleich schaffte es dieses Jahr kein deutsches Unternehmen in die Top 10.Von allen im M-DAX vertretene Unternehmen setzte sich das Chemie-Unternehmen Lanxess durch. Den zweiten Platz besetzten Hugo Boss und die Deutsche Lufthansa.Pressekontakt:F.A.Z.-Institut GmbHBarbara SchulikFrankenallee 71-8160327 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 75 91-3083E-Mail: b.schulik@faz-institut.deLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1702248/RATE_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1702240/FAZ_Logo.jpgOriginal-Content von: Unternehmensberatung R.A.T.E., übermittelt durch news aktuell