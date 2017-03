Oldenburg (ots) - Die Firma Deutschland Digital GmbH & Co. KG,Oldenburg, dementiert eine Investition von Cisco in ihr Unternehmen.Rolf Hilchner, Aufsichtsrat der Ashampoo Unternehmensgruppe undGeschäftsführer von Deutschland Digital teilt dazu mit:"Wir haben die Pläne einer Investition in Deutschland Digitalfreudig vernommen. Bislang hat von Seiten Cisco aber keineKontaktaufnahme zu uns stattgefunden". Man könne sich nicht erklären,wie es zu dieser unrichtigen Aussage auf der Webseite(http://www.cisco.com/c/m/de_de/never-better/deutschland.html) undauf dem Youtube-Kanal(https://www.youtube.com/watch?v=mxVy30iNyXE&feature=youtu.be) vonCisco gekommen sei. "Eventuell ist von Seiten Cisco eine Investitionin unsere Tochterfirma CleverReach, einem der bedeutensten E-MailMarketing Unternehmen geplant." so Hilchner weiter.Über Deutschland DigitalDeutschland Digital ist eine Dachmarke für viele Webportale ausden Bereichen News (www.deutschland-allgemeine.de), Singlebörsen(z.B. www.olado.de), Reise (z.B. www.urlaub-explorer.de) oderTier-Information (z.B. das älteste Tierportal Deutschlandswww.hallotiere.de oder www.hallo-pferd.de). Neben den genanntenWebportalen besitzt Deutschland Digital weitere circa 200 hochwertigeWebseitenadressen, die unter www.domainkiste.de einsehbar sind. Dazugehören Top-Level Domains wie www.fahrplan.de oderwww.bundesliga-deutschland.de.Pressekontakt:jdi@deutschland-digital.deTelefon: 0441-36116317Original-Content von: Deutschland Digital GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell