Cisco Systems: Investieren Sie ins Rückgrat des Internet

Jahr für Jahr sausen größere Datenmengen durch den digitalen Orbit. Inzwischen geht es selbst im Wohnzimmer nicht mehr ohne Filme und Serien aus dem weltweiten Datennetz. Auch unterwegs steigt das Datenaufkommen.

Egal, ob Sie die Bundesliga auf dem Smartphone oder den neuesten Serien-Knaller aus dem Hause Netflix auf dem Sofa betrachten wollen, ohne Profi-Hardware aus dem Hause Cisco läuft im Internet wenig. Gerade wenn es darum geht, Datenmengen effektiv zu verteilen und bestehende Leitungen aus auszunutzen, kommen Produkte von Cisco ins Spiel. Da die Aktie zudem noch eine nicht unerhebliche Dividende von 3,1% bietet, haben wir den Wert für Sie genauer unter die Lupe genommen.

Umsatzminus im Kerngeschäft

Cisco Systems ist der weltweit führende Entwickler und Hersteller von High-Performance-Multimedia- und Multiprotokoll- Internetworking-Produkten für Computer-Netzwerke. Die Produkte (insb. Router und Switches) decken eine große Bandbreite an End-to-End Netzwerk-Hardware, Software und Services ab. Hauptkunden sind Telefongesellschaften, Internet- Service-Anbieter, Energieversorger, der Staat und kleine bis mittelständische Unternehmen.

Cisco hat im 1. Quartal 2017 zwar die Markterwartungen leicht übertreffen können, enttäuschte jedoch mit seinem Gewinnausblick. Dem Netzwerkausrüster macht das Traditionsgeschäft mit Routern zu schaffen. Für das vergangene Quartal meldete Cisco einen Umsatzrückgang um 2,6% auf 12,35 Mrd $.

Bei dem Geschäft mit Routern betrug das Umsatzminus sogar 7%. Die Sparte steht unter Druck, weil Telekom-Konzerne weniger für Netzwerktechnik ausgeben. Zudem wird der Wettbewerb mit Firmen wie Huawei oder Juniper Networks immer härter.

Einmal Niesen macht noch lange keinen Schnupfen

Unterm Strich ging der Gewinn von 2,43 auf 2,32 Mrd $ zurück. Für Enttäuschung am Markt sorgte der Ausblick für das laufende Quartal. Der Konzern steckt zurzeit im Umbau. Der Softwarebereich und die Sparte für Sicherheitslösungen sollen künftig eine größere Rolle spielen. Der Konzern will sich stärker auf das Geschäft mit der Cloud, dem Internet der Dinge und Cybersecurity konzentrieren.

Im Rahmen der Neuausrichtung sollen 5.500 der mehr als 70.000 Mitarbeiter entlassen werden. In Zusammenhang mit der Restrukturierung sind Vorsteuerbelastungen von 411 Mio $ angefallen. Aus der operativen Geschäftstätigkeit generierte Cisco einen positiven Cashflow von 2,7 Mrd $, ein leichter Rückgang um 1%. Die liquiden Mittel summierten sich zum Quartalsende auf rund 71 Mrd $.

Zuletzt wurde bekannt, dass Cisco 4,0 Mrd $ in Mexiko investieren will. Für das 2. Quartal, das am 31. Januar endet, stellt Cisco einen Gewinn von 55 bis 57 Cent je Aktie in Aussicht. Auf Sicht von 6 bis 12 Monaten erwarten wir eine weit überdurchschnittliche Kursentwicklung. Zwar hakt es beim Unternehmen etwas, doch bietet die Aktie noch immer gute Chancen. Kaufen!

