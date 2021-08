Cisco Systems Aktie: Eine riesige Herausforderung!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Der Hersteller von Netzwerkhardware meldete letzte Woche seine Ergebnisse, die besser ausfielen als erwartet, aber die Prognosen lagen leicht unter den Erwartungen der Analysten. Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) hat sich mit dem Brummen seines Startup-Akquisitionsmotors den Weg zum globalen Erfolg erkauft, indem es in den letzten vier Jahren mehr als 30 Startups übernommen hat, zwei davon in diesem Quartal, so dass es ...



