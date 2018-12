Cisco: Charttechnischer Überblick über die Aktie!

Die Cisco-Aktie ist am Freitag wieder nach unten geschossen. Der Kurs hat in der Spitze rund 4 % an Wert verloren. Zuvor hatte sich die Cisco-Aktie überaus stark gezeigt. Der Kurs ist angestiegen und hat sogar einen Ausbruchsversuch gestartet, dieser endete allerdings im Bereich um 49 USD.

Aktuelles zur Aktie: Ein Blick auf die gleitenden Durchschnitte kann nicht schaden!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.