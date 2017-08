Cisco – Ausblick auf die Quartalszahlen!

Lieber Leser,

Cisco wird am 16. August die Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal veröffentlichen. Wir schauen uns an, was Analysten erwarten und wie wahrscheinlich es ist, dass das Unternehmen diese Erwartungen erfüllen kann.

Per Q42016/17 erwarten Analysten, dass Cisco im Mittel einen Umsatz von 12,06 Mrd. US-Dollar erzielen wird. Damit würde der Umsatz jedoch im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 22,2 % verzeichnen. Für das Ergebnis je Aktie auf Non-GAAP Basis erwarten Analysten einen Gewinn von 0,61 US-Dollar. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn je Aktie bei 0,63 US-Dollar und damit 3,17 % höher. Obwohl Cisco mit rückläufigen Umsätzen und Gewinnen zu hadern hat, konnten die Schätzungen der Analysen in den letzten vier Quartalen beim Ergebnis je Aktie übertroffen werden.

Segment Netzwerksicherheit

Betrachten wir einzelne Segmente von Cisco, bleibt die Zuversicht besonders für das Segment Network Security bestehen. Per drittes Geschäftsquartal konnte hier ein Umsatzanstieg von 9 % verzeichnet werden. Für das gesamte Geschäftsjahr 2016/17 (neun Monaten) konnte ein Anstieg von 12 % auf 1,6 Mrd. US-Dollar erzielt werden. Per 2016 war Cisco weiterhin weltweiter Marktführer in diesem Segment mit einem Marktanteil von 15,3%.

Im WLAN-Segment entwickelt sich Cisco ebenfalls weiter. Die Akquisition von Meraki, einem Service für Wi-Fi-Networks, könnte sich so langsam auch für Cisco auszahlen. Der Kundenstamm von Meraki, wuchs zwischen dem Kauf in 2012, von 14.000 auf zuletzt 140.000 und macht damit mehr als 1 Mrd. aktive Netzwerke aus. Meraki trug deutlich zu dem Umsatzwachstum im WLAN-Segment bei. Per Q3 2016/17 stieg der Umsatz hier um 13 %. Das Segment trug zuletzt mit 5,5 % zu den gesamten Umsätzen von Cisco bei.

Segment Collaboration-Dienste

Im Collaboration-Segment wird ebenfalls deutlich, warum Cisco ein Kandidat für die Langfristanlage ist. Hier befindet man sich in einer Übergangsphase. Der Collaboration-Dienst soll vollumfänglich über eine Cloud bewerkstelligt werden. Cisco erwartet bis 2020 einen Anstieg der Umsätze im Segment auf 21,1 Mrd. US-Dollar von 11,3 Mrd. in 2016. Das macht eine jährliche Wachstumsrate von 17 % aus. Auch hier hatte Cisco zuletzt zugekauft, Stichwort MindMeld: Eine AI-Plattform, die bereits Intel, Google und Samsung als Kunden vorweisen kann.

In diesem Segment hatte Cisco zu Beginn des Jahres die all-in-one Meeting Plattform Cisco Spark Board gelauncht. Seitdem wurden bereits 700 Kunden gewonnen. Kunden müssen dafür eine Hardware-Gebühr entrichten. Außerdem fallen monatliche Gebühren für das Nutzen der Plattform an. Per drittes Geschäftsquartal 2016/17 stieg der durchschnittliche Verkaufspreis bereits an. Zudem verdreifachte sich die Anzahl der Transaktionen für die Spark Board. Auch im Collaboration-Segment ist Cisco weltweiter Marktführer vor Microsoft und IBM. Dennoch ist der Umsatz in diesem Segment gegenüber dem Vorjahr weiterhin per drittes Geschäftsquartal um 4 % rückläufig gewesen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.