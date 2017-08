Cisco: Mit AppDynamics den Vogel abgeschossen?

Liebe Leser,

zu Beginn des Jahres ist Cisco ein Akquisitions-Coup gelungen. Das kurz vor dem Börsengang stehende Software-Unternehmen AppDynamics wurde von Cisco zu einem Preis von 3,7 Mrd. US-Dollar akquiriert. Mit dem Börsengang war hingegen eine Finanzierung von lediglich 1,7 Mrd. US-Dollar geplant. AppDynamics hat sich auf die Überwachung von Softwaresystemen spezialisiert und bietet damit die Kontrolle über Applikationen vor allem für Unternehmenskunden in den Segmenten Data Center, Cloud-Computing sowie Internet of Things an.

Hohes Marktpotential erwartet

Genau genommen nutzen Unternehmen in der Regel Applikationen von unterschiedlichen Anbietern. An dieser Stelle tritt AppDynamics mit seiner Applikation als integraler Bestandteil und erleichtert damit die Identifikation von Fehlerquellen und Optimierungsprozessen mit Hilfe der Überwachung und anderen Analyse-Tools. AppDynamics hat mittlerweile über 1.400 Mitarbeiter. Über 80 % der Umsätze werden durch Mitgliedsbeiträge generiert. Zu den Kunden gehören namhafte Unternehmen wie Comcast, Audi, PayPal und Verizon. Cisco schätzt das Marktpotential für AppDynamics auf insgesamt 12 Mrd. US-Dollar. Weltweit sollen bis 2019 2,1 Mrd. US-Dollar für die Umstellung auf digitale Technologien ausgegeben werden. 73 % der von Cisco befragten Unternehmen hätten bis heute noch keine digitale Strategie vorzuweisen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.