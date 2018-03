Cisco-Aktien zu Wochenbeginn gefragt

Liebe Leser,

die Aktie von Cisco Systems gehörte am Montag zu den gefragtesten Werten an der US-Technologiebörse NASDAQ. Bis zum Mittag wechselten mehr als 44 Millionen Cisco-Aktien den Besitzer. Der Kurs verlor jedoch um 0,71 Prozent und lag bei 45,01 US-Dollar, was dennoch nicht mehr allzuweit entfernt vom 52-Wochen-Hoch ist, das bei 46,16 US-Dollar liegt. Im Sechs-Monats-Rückblick steht die Aktie gut da. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Tim Ackermann.