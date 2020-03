Cisco-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

An der Börse geht der Corona-Spuk weiter. Während es in der vergangenen Woche zu einer leichten Entspannung gekommen war, beginnt die neue Woche mit dramatischen Verlusten. Diese haben dazu geführt, dass der Handel an der New Yorker Börse zeitweise ausgesetzt wurde. Börsianer erleben im wahrsten Sinne des Wortes einen „Black Monday“. Dies treibt natürlich auch die Einzeltitel in den Abgrund.

