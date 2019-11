Cisco Aktie: Enttäuschende Prognose!

Das kam nicht gerade gut an: Am Mittwoch veröffentlichte Cisco Systems, Inc. (kurz „Cisco“) neue Geschäftszahlen. Der Kurs der Aktie kam kräftig unter Druck. Was war los? Zunächst die Bemerkung, dass bei Cisco das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht – veröffentlicht wurden die Zahlen zum 1. Quartal, und zwar des laufenden Cisco-Geschäftsjahres. Laut Cisco beziehen sich die veröffentlichten Zahlen auf den Zeitraum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung