Cisco-Aktie: Diese Signale sollten Sie unbedingt kennen!

Cisco ist in den vergangenen Handelssitzungen erneut stärker geworden. Zwar hat die Aktie binnen Wochenfrist etwa 2 % verloren, dieses Minus konnte nun allerdings fast wieder ausgeglichen werden. Damit hat sich die Situation aus charttechnischer Sicht erneut aufgehellt. Die Aktie konnte in den vergangenen Handelsstunden annähernd das bisherige Allzeithoch wieder herstellen. Dieses war am 28. Februar 2018 erreicht worden und verläuft ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.