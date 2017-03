Cirsten Hannken wird neue General Managerin bei der Dermalogica GmbH Deutschland (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Ab dem 01.03.2017 übernimmt Cirsten Hannken die Position desGeneral Managers bei der Dermalogica GmbH Deutschland. Sie löst damitVioletta Luban ab, die zum 15. Februar 2017 aus der Organisationausschied.Frau Hannken bringt langjährige Erfahrung aus über sechzehn JahrenTätigkeit in der Kosmetikbranche und unterschiedlichenVertriebskanälen mit. Nach 13 Jahren in verschiedenenFührungspositionen im Bereich Marketing und Vertrieb bei derBeiersdorf AG Hamburg trat sie 2013 in den Vorstand bei der La merCosmetics AG in Cuxhaven ein.In ihrer Position als Marketing- und Vertriebsleiterin hat FrauHannken bereits zahlreiche Marken nachhaltig im Marktweiterentwickelt und maßgeblich zu deren Vertriebserfolg beigetragen.Mit ihrer langjährigen Erfahrung wird Frau Hannken dazu beitragen,den Erfolgsweg von Dermalogica weiter auszubauen.Über Dermalogica®:Als Dermalogica® 1986 auf den Markt kam, revolutionierte die Markedie Hautpflegeindustrie mit innovativen Rezepturen, die ohnehandelsübliche Reizstoffe wie SD-Alkohol, Lanolin, Mineralöl undkünstliche Farb- und Duftstoffe auskamen. Jane Wurwand entwickeltedie Produkte zur Unterstützung des anspruchsvollen Lehrplans, den sieeinige Jahre zuvor für das ebenfalls von ihr gegründete "TheInternational Dermal Institute" entwickelt hatte. Seit den Anfängenmit Dermal Clay Cleanser, Multi-Active Toner, Skin Smoothing Creamund Skin Prep Scrub, die noch heute zu den Beststellern desUnternehmens zählen, hat Jane Wurwand das Unternehmen von einerVision zur gefragtesten professionellen Hautpflegemarke der Weltaufgebaut. Dermalogica® wurde acht Jahre in Folge unter dieCoolBrands® Großbritanniens gewählt.Heute hat Dermalogica Distributoren in mehr als 50 Märkten und dieProdukte sind in 90 Ländern der Welt in ausgewähltenHautpflegeinstituten und auf Empfehlung professionellerHautpflege-Experten sowie in den Concept Stores in Santa Monica/CA,New York/NY, London/England, Berlin/Deutschland, Auckland/Neuseeland,Dubai/VAE und Mumbai/Indien erhältlich. Die Produkte werden in denUSA hergestellt; der internationale Hauptsitz von Dermalogica®befindet sich im südlich von Los Angeles gelegenen Carson. InDeutschland sind die Produkte bei Dermalogica® Spas,Kosmetikinstituten und Hautpflegezentren sowie unterbuy.dermalogica.de erhältlich.Besuchen Sie für weitere Informationen www.dermalogica.dePressekontakt:Dermalogica® GmbHBettina Zammert0211-550 465-213bzammert@dermalogica.deOriginal-Content von: Dermalogica, übermittelt durch news aktuell