'Cirque de Soleil'-Akrobaten treten für G7-Gipfelteilnehmer auf

QUÉBEC (dpa-AFX) - Die Akrobaten der "Cirque de Soleil"-Truppe werden Medienberichten zufolge für die Unterhaltung der Teilnehmer am Rande des Gipfels der sieben großen Industrienationen (G7) in Kanada sorgen.



Für die Staats- und Regierungschefs und mitgereiste Partner findet laut Gipfelprogramm am Freitagabend (Ortszeit) eine einstündige "kulturelle Veranstaltung" statt.

Kanadischen Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um ein Treffen an einem Lagerfeuer, bei dem unter anderem die "Cirque de Soleil"-Akrobaten und weitere Musiker aus der Region auftreten sollen. Die mittlerweile weltberühmte "Cirque de Soleil"-Truppe wurde Mitte der 80er Jahre in Québec gegründet.

Die "kulturelle Veranstaltung" ist der einzige offizielle Programmpunkt des Gipfels am Freitag und Samstag in La Malbaie bei Québec, an dem Staats- und Regierungschefs und mitgereiste Partner gemeinsam teilnehmen.

Für die Partner gibt es nach Angaben der Veranstalter ansonsten ein eigenes Programm, an dem unter anderem Kanadas "First Lady" Sophie Trudeau, die Ehefrau von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, Brigitte Macron, und die Ehefrau von EU-Ratspräsident Donald Tusk, Malgorzata Tusk, teilnehmen wollten. Melania Trump, Frau von US-Präsident Donald Trump, hatte ihre Mitreise abgesagt. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker reisen ohne Partner an./cah/DP/tos