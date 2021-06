Circunomics, die Plattform für den Lifecycle von Lithium-Batterien, schliesst zweite Seedrunde erfolgreich ab / Bis 2025 will Circunomics bis zu 1,2 Millionen großformatige Batterien handeln

Mainz (ots) - Circunomics hat seine zweite Seedrunde in der Höhe von knapp zwei Millionen Euro abgeschlossen. Nach Kalodion sind jetzt auch Circularity Boost aus München sowie TES, Sustainable Technology Solutions, aus Singapur Investoren. Das frisch gewonnene Kapital wird zur Verstärkung des Entwicklungsteams verwendet. Mit TES hat Circunomics überdies eines der weltweit führenden Unternehmen der Kreislaufwirtschaft gebunden und einen strategischen Partner mit einem globalen Marktzugang gewonnen.Die EU pusht die Mobilitätsindustrie mit neuen Batterie-Regulationen zu Wiederverwertung und Recycling. Nicht zuletzt deshalb erwarten Experten bis 2030 im End-of-Life-Markt von großformatigen Batterien ein Volumen von bis zu 30 Milliarden Euro. Und auch immer mehr Autohersteller sprechen von Plänen zu einer Kreislaufwirtschaft. Wie das genau aussehen soll, ist jedoch größtenteils unklar. Circunomics wird von Google zu den Top-5 Start-ups weltweit im Bereich der Kreislaufwirtschaft gezählt und möchte das ändern.Thomas Holberg, Global Vice President of Battery Operations von TES erklärt: "TES operiert weltweit und hat eine riesige Erfahrung im Lifecycle-Management von Elektronik und IT-Produkten. Insofern ist das Invest in Circunomics für uns ideal - denn es geht weniger um Recycling als um das Lifecylemanagement von Lithium-Ionen-Batterien. Zudem verfügt TES jedoch in Grenoble und Singapur über zwei der modernsten Einrichtungen zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, wo wir mit mechanisch-hydrometallurgischen Verfahren bis zu 90 Prozent des Materials wiedergewinnen, bei einer Produktreinheit von 99 Prozent etwa bei Kobalt und Lithium."Hinter Circularity Boost stehen Experten aus dem Transport-, Mobiliäts- und Tranformationsbereich, welche zuvor als Vorstände großer Mobilitätsunternehmen und Partner in Top-Management-Beratungen tätig waren und Erfahrung zur Kreislaufwirtschaft mit sich bringen."Unser Ansatz ist der einer Plattformwirtschaft. So liefern wir nicht nur analytische und prädiktive Daten zum Zustand eines Batteriepacks, sondern helfen bei der Vermarktung über unseren Circular Marketplace. Dabei bietet unsere Plattform ein sicheres Datenumfeld, wodurch sich der Aufwand unter anderem in Bezug auf physisches Testing und Matching bei Second Life massiv reduzieren lässt.", erklärt Patrick Peter, Gründer und CEO von Circunomics. "Aktuell sehen wir am Markt schon viele Batteriepacks, etwa aus Testflotten und Rückrufaktionen. Und obwohl die EU ab 2026 fordert, dass zum Beispiel 90 Prozent des verwendeten Kobalts, Nickels und Kupfers recycelt werden, liegt die aktuelle Recyclingrate von Batterien noch nicht einmal bei 10 Prozent."Investoren der ersten Seedrunde sind Dr. Peter Mertens, ex-Audi und Volvo-Vorstand, The Blue Minds Company, Wien, die Hüsges Gruppe, Willich und Next Mobility Labs, Mainz.Pressekontakt:Karl H. Mayer, Tel. 0172/841 5419, karl.mayer@essentialmedia.deAntonia Völkers, hello@circunomics.comOriginal-Content von: Circunomics, übermittelt durch news aktuell