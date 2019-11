Circular Berlin Finalist für den Transformative Action Award 2019

Brüssel (ots) - Das Projekt Circular Berlin hat es in die engere Auswahl desTransformative Action Award 2019 geschafft und sich damit gegenüber einerstarken Konkurrenz von 40 Mitbewerbern durchgesetzt.Die Auszeichnung wird bereits zum dritten Mal an Projekte vergeben, die inbesonderem Maße und auf unkonventionelle Weise dazu beitragen, die PariserKlimaziele zu erreichen."Der Transformative Action Award honoriert das Engagement von Städten undGemeinden für die Entwicklung neuer und zukunftsfähiger Formen des Wirtschaftensund Zusammenlebens", erläuterte Karl Heinz Lambertz, Präsident des EuropäischenAusschusses der Regionen. "Die Botschaft des Preises ist klar: lokalesdemokratisches Engagement und eine vitale Zivilgesellschaft sind treibendeKräfte einer nachhaltigen Zukunft."Mit der Entwicklung einer Plattform zum Austausch von Wissen ermöglicht CircularBerlin die intelligente Vernetzung lokaler Akteure der Krauslaufwirtschaft undunterstützt sie dabei, miteinander zu kooperieren, um ihre Ziele effektiver zuerreichen. In einer Reihe von Workshops wurden Stakeholder aus der Bau-, Mode-und Ernährungsbranche zusammengebracht und Herausforderungen auf dem Weg zueiner Kreislaufwirtschaft identifiziert. Mithilfe gemeinsamer Strategien sollendiese Herausforderungen künftig adressiert und überwunden werden."Natürlich freuen wir uns ungemein über diese Anerkennung für unsere Arbeit",kommentierte Dina Padalkina, Gründerin und CEO von Circular Berlin. "Sie belegt,das kreislaufwirtschaftliche Ansätze auf der städtischen Ebene immer mehröffentliche Aufmerksamkeit erregen. Es liegen allerdings noch großeHerausforderungen vor uns."Die Preisverleihung findet am 21. November 2019 im Europäischen Ausschuss derRegionen (AdR) in Brüssel statt.Neben dem Preisgeld und dem Titel "Transformative Maßnahme des Jahres 2019"erhalten die Preisträger die Möglichkeit ihr Projekt auf der europäischenKonferenz Mannheim2020 zu präsentieren. Die Konferenz, die zwischen dem 30.September und 2. Oktober 2020 stattfinden wird, fungiert als ebenenübergreifendeSchnittstelle zwischen der Europäischen Union und den europäischen Städten. Mitmehr als über 800 Teilnehmern und 100 Rednern soll sie eine impulsgebendeAktionsplattform bieten, auf der sich städtische Initiativen für mehrNachhaltigkeit engagieren können.Weitere Informationen, auch über die Finalisten, finden Sie hier:http://www.sustainablecities.eu/transformative-action-award/Hintergrund:Der Transformative Action Award wurde gemeinsam von ICLEI - LokaleGebietskörperschaften für Nachhaltigkeit, dem Baskenland und der dänischen StadtAalborg ins Leben gerufen und wird vom Europäischen Ausschuss der Regionen undder Europäischen Investitionsbank unterstützt.ICLEI Europa - Lokale Gebietskörperschaften für Nachhaltigkeit ist einweltweites Netz von über 1 750 lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, diesich für eine nachhaltige Stadtentwicklung einsetzen. ICLEI ist in über 100Ländern aktiv, nimmt Einfluss auf die Nachhaltigkeitspolitik und fördert lokaleMaßnahmen für eine emissionsarme, umweltgerechte und kreislauforientierteEntwicklung. Die Mitglieder und Experten arbeiten über Peer-to-Peer-Austausch,Partnerschaften und Kapazitätenaufbau zusammen, um einen systemischen Wandel zurSchaffung nachhaltiger Städte herbeizuführen.Der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR) ist die Versammlung der Regional-und Kommunalvertreter aus allen 28 EU-Mitgliedstaaten. Er wurde 1994 auf derGrundlage des Vertrags von Maastricht errichtet und hat die Aufgabe, dieregionalen und lokalen Gebietskörperschaften in den Beschlussfassungsprozess derEU einzubinden und sie über die EU-Politik zu informieren.Pressekontakt:ICLEI-Ansprechpartner: robert.morrow@iclei.orgAnsprechpartner im AdR: david.crous@cor.europa.euOriginal-Content von: Europäischer Ausschuss der Regionen, übermittelt durch news aktuell