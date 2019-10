Circor: Anleger aufgepasst!

An der Börse New York notiert die Aktie Circor am 30.10.2019, 20:06 Uhr, mit dem Kurs von 38.88 USD. Die Aktie der Circor wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.

Circor haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Circor-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Circor vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (47 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 21,38 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 38,72 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Circor eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Circor hat mit einer Dividendenrendite von 0,3 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.1%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt -1,8. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Circor-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Circor in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".