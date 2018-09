Circor: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Pioneer Municipal High":

Der Kurs der Aktie Circor stand am 14.09.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 46,63 USD. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Circor auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Circor im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Circor. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Circor ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Machinery) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 78,72 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 51 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 52,18 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Circor niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Machinery. Der Unterschied beträgt 1,61 Prozentpunkte (0,3 % gegenüber 1,91 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".