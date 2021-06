Cintas: Es geht auch ohne Trump!

Weitere Suchergebnisse zu "Cintas":

Als Donald Trump Ende des Jahres 2016 überraschend zum US-Präsidenten gewählt wurde, stand die Aktie von Cintas (WKN: 880205) noch bei ziemlich genau 100 US$. Damit hatte sich der Titel seit seinem Finanzkrisentief um 16 US$ im Jahr 2009 schon mehr als versechsfacht. Trotzdem wurde sie als „Trump-Aktie“ gefeiert, so dass sich kurzfristig viele Anleger auf sie stürzten.

Bei Cintas, 1968 hervorgegangen aus der 1929 von Richard Farmer gegründeten Acme Industrial Laundry Company, handelt es sich um einen in ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.